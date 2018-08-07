Нацбанк Украины установил курс основных валют по отношению к гривне на вторник, 7 августа. Как сообщается на сайте регулятора, стоимость доллара составила 27,13 грн.

Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар вырос в цене на 4 копейки.

А вот курс евро, наоборот, просел на 8 копеек и составил 31,31 грн.

Российский рубль несущественно подорожал - до 0,427 грн.

Напомним, в понедельник, 6 августа, курс гривни слегка укрепили на межбанке, но опустили официальный.

Ранее "Страна" писала о том, что курс гривни не спасли распродажи Нацбанка.

Также мы разбирались в том, откуда взялась огромная дыра в бюджете в 60 млрд, как это скажется на курсе гривни и будут ли деньги на выплату пенсий.