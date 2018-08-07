В понедельник, 6 августа, под Киевом произошел дикий случай. В Петропавловской Борщаговке пожилая женщина едва не поплатилась жизнью за то, что сделала замечание молодым людям бросить пустые бутылки в урну, а не на землю.

Об этом сообщает канал Еспресо.

В ответ на призыв соблюдать чистоту два молодых человека спортивной внешности набросились на пожилую женщину и избили ее до крови.

Фото: espreso.tv

Парни нанесли женщине несколько ударов в лицо, после чего потерпевшая упала на землю и потеряла сознание. Благодаря свидетелям и частной охране нападавших задержали. В дерзких хулиганах свидетели опознали двух братьев, один из них спортсмен, тренер подростков по тэквон-до Юрий Сандуляк.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве хулиганы в балаклавах остановили электричку, разрисовали ее вагоны и избили пассажиров.

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