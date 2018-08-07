Во вторник, 7 августа, в Украине дожди с грозами накроют южные и восточные области. На остальной территории страны ожидается сухая, переменно облачная погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Фото: meteo.gov.ua

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13-17 градусов тепла, днем +24...+30 градусов.

На севере Украины также переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+18 градусов, днем +23...+29 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 градусов, днем +28...+31 градус.

На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Днем +29-31 градус, ночью - 19-22 выше ноля.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+20 градусов, днем +29 градусов.

В Киеве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +25…+27.

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