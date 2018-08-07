В Одессе полиция начала комплексную отработку промрынка "7 километр" и "Привоза". Цель проверок - выявление незаконных мигрантов и профилактика преступлений.

В ходе комплексной оперативно-профилактической отработки и спецоперации "Мигрант" за сутки к ответственности за нарушение миграционного законодательства было привлечено семнадцать нелегалов, передает пресс-служба полиции.

Фото: od.npu.gov.ua

"С целью выявления иностранцев и лиц без гражданства, совершающих правонарушения или незаконно находящихся на территории Украины, работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУНП в Одесской области совместно с оперативным подразделением Южного регионального управления миграционной службы и военнослужащими Одесского пограничного отряда государственной пограничной службы Украины провели проверку на территории промышленного рынка "7 километр" и "Привоз".

По результатам проведенных мероприятий на отработанной территории было выявлено 17 иностранных граждан, из которых 6 - из Вьетнама, 5 - из Узбекистана, 4 - из Китая и 2 - из Азербайджана", - уточнили в полиции.

Миграционной службой были составлены протоколы по ч. 1 ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Решается вопрос о принудительном выдворении правонарушителей на родину.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция объявила облаву на мигрантов-бандитов.

Также мы рассказывали, что украинские пограничники стали ловить больше нелегалов после ужесточения въезда в Евросоюз.