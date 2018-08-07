После того, как "Страна" первой сообщила, что президент Петр Порошенко "исчез" из публичного пространства, его пресс-служба вынуждена была признать, что глава государства находится в отпуске.

СМИ начали было готовить сюжеты об отдыхе президента, и тут произошел любопытный случай. Гарант лично позвонил корреспонденту ТСН Ольге Василевской-Смаглюк, чтобы опровергнуть информацию о том, что он отдыхал в испанской Марбелье.

После этого слово взяла сама журналистка и в своем Facebook рассказала о том, как готовился материал.

"Скажу слово по поводу расследования, связанного с Петром Порошенко и виллой в Ла Загалета, в Марбелье.

Все мы уже поняли, что на время отдыха Петр Порошенко превращается в Петра Инкогнито, готового пересаживаться из самолета в самолет, чтоб зашифровать свой маршрут. Но главная ошибка президента и его соратников в желании быть умнее всех. Ну, вот как будто нет никаких флайрадаров, источников, которые помогут сложить два плюс два, выписок из официальных реестров и вот этого вот всего...

Кроме того, то, что украинский президент живет в Загалете - знает в Испании чуть ли не каждая собака. Об этом даже писали местные СМИ после его официального визита: мол, не чужд Порошенко Испании, он даже недавно в Загалете дом купил. Исходя из уже обнародованных расследований "Схем" и легких запросов в испанских реестрах, мы и отправились в Загалету, где есть дом, оформленный на Гладковского (первый заместитель секретаря СНБО - Прим.Ред.). Проникнуть туда почти невозможно. Но нам повезло.

Первое, что мы увидели - это дом Путина, выезжающего оттуда корейца на Рендж Ровере и, уносящихся вдаль со скоростью ветра, байкеров. То есть, имение живое. Выезжающие оттуда люди - свидетельство того, что хозяин приехал.

Далее, используя заботливо собранные нашими продюсерами геолокации, мы отправились к дому Гладковского. По дороге пришлось распугать пару оленей и косуль. Следы их испуга мы и обнаружили у дома Гладковского, поэтому не поверили, что во всей этой грязище могут жить наши фигуранты.

Дом не подавал никаких признаков жизни. Не было ни рядом припаркованного авто, ни развевающихся шторок, ни хлопочущей обслуги. Стучать решили, потому что ждать не имело смысла.

И каково было мое удивление, когда ворота внезапно открылись. Во избежание пули снайпера или угрозы тюрьмы за вторжение таки в частную собственность, оператор остался в машине. Я зашла внутрь. Меня встретила в дверном проеме девушка в очках, очень похожая на дочь Петра Евгению. Я спросила: "Чи не є це маєтком Порошенка чи Гладковського?". "English please", - отморозилась. Я повторила вопрос на языке международного общения. Она сказала, что дом снимает и вообще не в курсе. Потом выглянул ее брат и оба пропали в доме.

Минут через пять нас конвоем проводили на выход. И очень хорошо нас запомнили.

Мы были первой съемочной группой, вообще попавшей на територию этого комплекса. Присутствие семьи Порошенко в Марбелье подтверждает и тот факт, что из Малаги в Вену в воскресенье вылетел частный борт, связанный с авиакомпанией на улице Электриков, 29а. А в Киев из Вены через 10 минут вылетел президентский борт, стоявщий там 8 дней. Возможно, Петр действительно отдыхал отдельно от своей семьи и поэтому так шифруется. А может быть ему стыдно сказать, что он является ближайшим соседом злейшего врага Украины Путина. И что он с ним, извините, живет на одном гектаре. А может даже иногда встречается , гуляя вечером по оленьей тропе. А может даже специально прилетел, подгадав. Это ведь так цинично.

Спасибо за звонок, господин Президент. Видео снятое по приколу я повесила специально для того, чтобы побудить вас хоть к какой-то реакции. И по вашей реакции я поняла, что все в порядке. Я пошла по правильному пути. И хоть мне и не удалось снять Вас лежащим на шезлонге, вы были где-то близко, очень близко", - написала журналистка.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко, которого не видели на работе после Крестного хода, появился с семьей в киевском ресторане.