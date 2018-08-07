Сегодня, 7 августа, киевское Динамо стартует в Лиге чемпионов нового сезона. В Праге наша команда сыграет со Славией. На предматчевой пресс-конференции главный тренер "бело-синих" Александр Хацкевич рассказал о планах команды на игру.

Об этом передает официальный сайт Динамо.

- Чувствуете ли вы себя фаворитом в этой игре, и какой результат сочтете удовлетворительным?

- Перед каждой игрой, особенно когда противостояние состоит из двух матчей, шансы команд всегда 50% на 50%.

- Устроит ли вас и в дальнейшем побеждать со счетом 1:0?

- В первую очередь, это свидетельство надежной игры команды в обороне. В тех играх, которые состоялись, одного мяча нам хватило для победы. Как сложится игра с чехами, я не могу вам сказать. Это лишь первый поединок.

- На международной арене из украинских команд ярче проявляет себя Шахтер. Важно ли для вас подвинуть дончан с этих позиций?

- Шахтер больше не украинская команда, а бразильская. Посмотрите по статистике, кто у них забивает больше мячей, в основном это делают бразильцы. Для Динамо участие в Лиге чемпионов - это престиж клуба и страны, мы очень хотим попасть в групповой этап, пожалуй, и Славия ставит такую ​​же задачу.

- Двадцать лет назад вы пропустили матч в Праге из-за того, что отреагировали на провокацию соперника в домашнем матче. Обсуждаете ли с подопечными возможные провокации и реакции на них?

- Не знаю, вышли бы мы тогда в полуфинал Лиги чемпионов, если бы не было той провокации (улыбается). Видимо, тот случай пошел на пользу. Конечно, я подвел команду, но самое главное, что здесь, в Праге, она тогда достигла результата. Завтрашнюю игру я не пропущу, буду присутствовать на ней. Футбол - контактный вид спорта. К игре больше внимания и со стороны судей, и четвертый арбитр очень помогает главному. Нужно вести борьбу, но делать это чисто.

- Какой игры вы ждете завтра от Славии?

- Славия исповедует не только силовой футбол, у них есть и креативные футболисты. Все зависит от ситуации, на каком участке поля. У нас есть план на игру, о котором мы подробнее расскажем футболистам уже завтра. Мы отталкиваемся от своей игры.

- Правда ли, что Динамо подписало Супрягу?

- Это только слухи. Такой информации у меня нет.



Ранее "Страна" сообщала, что если Динамо пройдет Славию, то сыграет в плей-офф с победителем пары Стандард - Аякс.