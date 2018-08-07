В Одессе может грянуть громкий скандал, связанный с издевательствами над сиротами в детском приюте. Здесь полиция начала проверку заявления о психологическом и физическом насилии против воспитанников заведения.

Как передает пресс-служба полиции, в ходе мониторинга интернета, была обнаружена видеозапись, на которой малолетний ребенок, который, по его словам, является воспитанником приюта, рассказал о том, что воспитатели бьют детей.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 126 (побои и истязания) Уголовного кодекса Украины.

"Этот вопрос находится на контроле губернатора Одесской области Максима Степанова и руководителя ГУНП в Одесской области Дмитрия Головина, - рассказала заместитель начальника отдела ювенальной превенции ГУНП Виктория Лазарчук. - В рамках начатого уголовного производства полиция будет выяснять степень ответственности каждого работника приюта".

Указанное событие было зарегистрировано в журнале Единого учета и начата проверка. Сейчас следствие продолжается.

Ранее "Страна" сообщала, что Денисова рассказала об издевательствах в сиротском приюте на Волыни.

Также мы рассказывали, что на Волыни сироты из приюта рассказали о сексуальных домогательствах со стороны руководства.