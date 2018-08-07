Австралийские гастроли и все мировое турне знаменитой американской певицы Пинк (настоящее имя Алиша Бет Мур - Прим.Ред.) оказались под угрозой срыва. Поп - дива угодила в больницу Сиднея из-за вирусной инфекции. Об этом сообщает Associated Press.

По словам агента певицы, из-за этого Пинк пришлось отложить свое второе шоу.

Первый концерт певицы в рамках мирового турне "Beautiful Trauma" должен был состояться в Сиднее еще 3 августа, но был отменен из-за предписаний врачей. Певица поступила в больницу с обезвоживанием 5 августа, но была выписана. На следующий день она снова попала в медицинское учреждение уже из-за желудочной инфекции.

Согласно имеющейся информации, Пинк останется в больнице на ночь для лечения. Ожидается, что отмененные концерты будут перенесены на другие даты.

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