В США произошел забавный случай. Дело в том, что социальная сеть Тwitter в рамках борьбы с ботами, начала на время замораживать или удалять подозрительно активные аккаунты.

Под эту "метлу" попала и 70-летняя американка Нина Томасиески, которая по 14 часов в день писала до тысячи постов в день в поддержку президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает AP.

Она распространяла информацию о президенте Трампе, его цитатах и повестке дня и собрала 50 тысяч подписчиков.

Нина Томасиески живет в Теннеси. Ее телевизор круглосуточно транслирует канал Fox News и она начинала писать твиты еще до рассвета.

"Я старалась не превышать лимит в тысячу твитов в час и не использовала ругательства. Но нас все равно считают ботами. Я просто люблю писать, а самое главное - помогать моему президенту", - сказала Томасиески.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп подтвердил, что его сын встречался с российским юристом ради информации о Клинтон.