Осужденный в России крымский активист Евромайдана Александр Костенко вернулся в Украину.

По словам правозащитницы и координатора волонтерского проекта "Росузник" Яны Гончаровой, накануне освобождения к нему приходили сотрудники российской ФСБ. Они якобы интересовались дальнейшими планами Александра, в итоге сказав ему "быть аккуратным".

Именно поэтому, говорит правозащитница, Александра Костенко из колонии встретили и сопровождали в дальнейшем украинские консулы, передают Крым.реалии.

6 августа в Киеве собрались журналисты, активисты и чиновники, чтобы встретить и поприветствовать Александра свободным человеком. Первой обняла активиста его мать.

Фото: ru.krymr.com

Встречала Костенко также и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, она поделилась с журналистами некоторыми подробностями о его состоянии здоровья.

Сам Александр был немногословен, он поблагодарил всех, кто хотел его возвращения.

Фото: ru.krymr.com

Также добавил, что "после тюрьмы чувствует себя не очень хорошо".Во время короткой встречи с журналистами Александр Костенко сказал, что пока не будет комментировать слухи о наличии российского паспорта. И добавил, что намерен по этому поводу проконсультироваться с украинскими спецслужбами.

Как сообщала "Cтрана", ранее омбудсмен Денисова сообщила, что у вышедшего на свободу в России активиста Костенко сломана рука.