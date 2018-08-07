Евросоюз активирует блокирующий регламент, который защитит европейские компании от санкций США против Ирана. Он позволит всем европейским организациям компенсировать ущерб от выполнения санкций и от лиц, по чьей вине это произошло, передают Новые Известия.

Регламент Евросоюза объявляет на его территории юридически ничтожными любые решения иностранных судов, вынесенные в поддержку санкций и запрещает европейским структурам выполнять их, за исключением ситуаций, когда это будет сделано по специальному разрешению Еврокомиссии.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и главы МИД Франции, Германии и Великобритании опубликовали совместное заявление, в котором выразили сожаление в связи с восстановлением санкций США в отношении Ирана.

"Мы глубоко сожалеем в связи с восстановлением санкций со стороны США, которые связаны с их выходом из СВПД", - говорится в заявлении. Авторы заявления отмечают, что Совместный всеобъемлющий план действий "работает и выполняет свою цель", являясь ключевым элементом глобальной архитектуры нераспространения, крайне важной для безопасности Европы, региона и всего мира".

По их мнению, снятие санкций с Ирана является "неотъемлемой частью" договоренностей, нацеленных не только на улучшение торговых и экономических отношений с Ираном, но и на улучшение жизни иранских граждан".

Опасаясь последствий санкций США, о своем уходе из Ирана уже объявили такие крупные компании, как Total, Maersk, Peugeot, General Electric и его дочерняя компания Baker Hughes, Honeywell, Boeing, Lukoil, Reliance, Dover, Siemens.

Представители Robert Bosch GmbH, Airbus, Shell, Siemens также рассказали, что их компании будут соблюдать все необходимые требования и ограничения для продолжения работы в Иране в связи с введением санкций со стороны США.

Как сообщала "Cтрана", Трамп хочет заставить Иран вести себя, как нормальная страна - госсекретарь США.

Мы писали, что в Персидском заливе за день до этого начались крупные военно-морские учения Ирана.

Ранее в Иране предостерегали США от начала активных боевых действий.