Еврокомиссия официально заблокировала применение американских санкций против Ирана на территории ЕС
Евросоюз активирует блокирующий регламент, который защитит европейские компании от санкций США против Ирана. Он позволит всем европейским организациям компенсировать ущерб от выполнения санкций и от лиц, по чьей вине это произошло, передают Новые Известия.
Регламент Евросоюза объявляет на его территории юридически ничтожными любые решения иностранных судов, вынесенные в поддержку санкций и запрещает европейским структурам выполнять их, за исключением ситуаций, когда это будет сделано по специальному разрешению Еврокомиссии.
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и главы МИД Франции, Германии и Великобритании опубликовали совместное заявление, в котором выразили сожаление в связи с восстановлением санкций США в отношении Ирана.
"Мы глубоко сожалеем в связи с восстановлением санкций со стороны США, которые связаны с их выходом из СВПД", - говорится в заявлении. Авторы заявления отмечают, что Совместный всеобъемлющий план действий "работает и выполняет свою цель", являясь ключевым элементом глобальной архитектуры нераспространения, крайне важной для безопасности Европы, региона и всего мира".
По их мнению, снятие санкций с Ирана является "неотъемлемой частью" договоренностей, нацеленных не только на улучшение торговых и экономических отношений с Ираном, но и на улучшение жизни иранских граждан".
Опасаясь последствий санкций США, о своем уходе из Ирана уже объявили такие крупные компании, как Total, Maersk, Peugeot, General Electric и его дочерняя компания Baker Hughes, Honeywell, Boeing, Lukoil, Reliance, Dover, Siemens.
Представители Robert Bosch GmbH, Airbus, Shell, Siemens также рассказали, что их компании будут соблюдать все необходимые требования и ограничения для продолжения работы в Иране в связи с введением санкций со стороны США.
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