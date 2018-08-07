США в понедельник официально объявили о поэтапном введении санкций против Ирана, которые были отменены после заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в 2015 году, передают РИА Новости.

Под новые санкции попадут не только иранские лица и компании, но и любые их иностранные партнеры, а сам масштаб этих ограничительных мер больше, чем был до СВПД. Все это часть кампании "беспрецедентного давления" Трампа, который еще до избрания критиковал СВПД, а в мае объявил о выходе страны из договоренностей.

Заявленная Вашингтоном цель санкций – заставить Иран изменить свою внутреннюю и внешнюю политику и согласиться на некое новое "ядерное соглашение", которое должно быть более справедливым с точки зрения США. В специальном заявлении по случаю введения санкций Трамп сказал, что готов обсудить эти вопросы со своим иранским коллегой и теперь решение о переговорах за ним.



Однако в Тегеране ранее уже четко дали понять, что не намерены что-либо обсуждать, пока США не вернутся в СВПД. К тому же призывают Вашингтон остальные участники соглашения Германия, Франция, Великобритания, Россия и Китай, а в ЕС уже заявили, что примут меры для защиты своих компаний, работающих в Иране.

В ожидании заявления Трампа о желании "свести к нулю" экспорт иранской нефть "черное золото" немного поднялось в цене, однако никакой паники на рынках нет, так как планы администрации США были объявлены заранее. Тем не менее, о сворачивании деятельности в Иране уже заявили целый ряд крупных американских и европейских компаний.

Первый пакет американских санкций против Ирана будет восстановлен в полночь с 6 на 7 августа, они вступят в полную силу в 00.01 по вашингтонскому времени (07.01 мск), сообщил в понедельник журналистам высокопоставленный сотрудник администрации США.

"Первый период, когда санкции были приостановлены, закончится сегодня в полночь. В этот момент будут восстановлены соответствующие санкции. В 00.01 завтра, 7 августа, вступят в полную силу санкции на покупку и приобретение американских долларовых банкнот властями Ирана, иранскую торговлю золотом и драгоценными металлами, продажу или передачу в или из Ирана графита и металлов, таких как алюминий и сталь, угля, программного обеспечения для управления индустриальными процессами, определенные сделки с иранским риялом, определенные сделки, связанные с выпуском иранского государственного долга и иранским автомобильным сектором", - сказал он.

Кроме того, вводится запрет на ввоз иранских ковров и пищевой продукции, а также сделки по приобретению коммерческих пассажирских самолетов. Чиновник напомнил, что вторая часть санкций будет восстановлена с 5 ноября по истечении 180-дневного переходного периода, который США дали на то, чтобы другие страны могли подготовиться к выполнению их условий.

"Заключительный набор санкций включает в себя восстановление мер в отношении экспорта иранской нефти, энергетического сектора, финансовых учреждений, совершающих транзакции с Центральным банком Ирана, а также санкции, связанные с операторами иранских портов, секторами морских грузоперевозок и кораблестроения. Кроме того, санкции на предоставление страховок и услуги передачи финансовых сообщений", - сказал чиновник.

По его мнению, все это позволит США оказать "беспрецедентное финансовое давление" на Тегеран.

"Мы намерены отрезать доступ режима к ресурсам, которые они систематически использовали для финансирования терроризма, распространения оружия, и создания угрозы миру и стабильности в регионе", - заявил представитель администрации.

Кроме того, США рассчитывают, что это не позволит Ирану создать ядерное оружие.

Реакция Ирана

Чиновники администрации США, объясняя введение санкций, вновь заявили, что Вашингтон не добивается "смены режима" в Иране, но указали на то, что в таких переменах, по их словам, заинтересован сам иранский народ. В качестве доказательства они привели массовые выступления населения страны в ответ на тяжелую экономическую ситуацию.

Власти Ирана в свою очередь заранее подготовились к введению санкций. Так, Центробанк страны со вторника вводит новую валютную политику ("плавающий курс"), в рамках которой курс риала к доллару будет определяться в соответствии со ставками на вторичном рынке иностранной валюты, и откажется от фиксированного курса.

В июле ЦБ ввел вторичный рынок иностранной валюты, чтобы попытаться избежать дефицита в долларах, который может повредить торговле и, вероятно, вырасти в дальнейшем по мере возобновления американских санкций. Вторичный рынок предполагает, что экспортеры ненефтяных товаров будут продавать свою долларовую прибыль импортерам потребительских товаров.

Как сообщала "Cтрана", накануне в Персидском заливе начались крупные военно-морские учения Ирана.

Мы писали, что Израиль угрожает Ирану войной на море, если Тегеран решит перекрыть поставки нефти.

Также Иран отказался обменивать нефть на чай в обход санкций США и ООН.