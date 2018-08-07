Актер театра и кино Виктор Черненко скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщила его коллега, актриса Мария Берсенева.

"Ушел на небо мой коллега Виктор Черненко", - сообщила она на своей странице в Instagram, не приводя подробностей. Берсенева назвала Черненко талантливейшим актером и замечательным человеком.

Артист родился 19 июля 1962 года. В 1987 году Черненко окончил Днепропетровское театральное училище. С 1997 года он жил в Николаеве (Украина), где играл в Николаевском русском драматическом театре. Артист также работал с антрепризной группой "Московский независимый театр".

Среди работ Черненко в кино - фильмы "Среди серых камней" и "Астенический синдром" режиссера Киры Муратовой, а также сериалы "Звездочет" и "Чемпион".

Причины смерти актера на данный момент не раскрываются. Прощание с Черненко состоится в понедельник, 6 августа.

По словам знакомого артиста Сергея Позднякова, Черненко был замечательным другом и скромным человеком, который "удивился бы, узнав, что о нем после кончины так много пишут".

Фото: instagram.com/berseneza

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