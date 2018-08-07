Президент Петр Порошенко лично позвонил корреспонденту ТСН Ольге Василевской, которая готовила сюжет о его вероятном отдыхе в испанский Марбелье, чтобы опровергнуть информацию, изложенную в материале.

Анонс на Facebook выглядел так:

Как говорится в выпуске ТСН, когда этот материал готовился, за полчаса до эфира 6 августа, из Администрации Президента позвонили автору сюжета-Ольге Василевской и сообщили - с ней лично хочет пообщаться президент Украины.

Оказалось, что его пресс-служба сообщила ему о том, что корреспондент проанонсировала материал на своей странице в Facebook, первым предложением поста было - "В поисках Петра Алексеевича довелось подняться на самую высокую гору в Марбелье".

Петр Порошенко после вежливого приветствия начал говорить, что никогда не отдыхал в Марбелье, что это заказная спланированная против него акция, что он не знает, где отдыхали его дети, и это их личное дело. На вопрос - где он отдыхал, или отдыхал вообще, почему президентский борт неделю находился в Вене - президент не ответил.

"Хочу вам сообщить, что сейчас я нахожусь на рабочем месте, в Киеве, Украина, на улице Банковая. Я очень счастлив, что благодаря моей скромной персоне, вы, особенно за счет крупнейшего олигарха, смогли посетить Испанию и отдохнуть там, - сказал Порошенко. - Единственное, что скажите, что ни в этом, ни в прошлом году, ни на большой, ни на маленькой горе, ни в Марбелье, ни в другой части, кроме Мадрида и Сантьяго-де-Компостела, я не был".

На вопрос корреспондента о том, есть ли у президента вилла в Марбелье и что президентский борт делал в Вене восемь дней, Порошенко не ответил и положил трубку.

Видeo: Youtube.com/ТСН

Как сообщала "Cтрана", на Банковой отсутствие Порошенко на рабочем месте объяснили "частной поездкой в Европу".

Ранее "Страна" сообщала, что президент Украины Петр Порошенко после Крестного хода не появляется на рабочем месте. Напомним, что, по данным наших источников на Банковой, в ходу три версии куда уехал в отпуск президент.

По одной из них он отправился в свои владения в Испании.

По другой - катается по Средиземному морю на яхте. К слову, что у берегов Сардинии была замечена лодка его друга миллионера Юрия Косюка. По третьей версии, он все-таки решил отдохнуть в Украине, но в условиях полнейшей конспирации.

А уже в воскресенье Петра Порошенко заметили за ужином с семьей в киевском ресторане Manu.