В Румынии спортсменка из Краматорска 15-летняя Камилла Грищенко стала чемпионкой Европы по быстрым шахматам. Об этом сообщили в Департаменте семьи, молодежи и спорта Донецкой военно-гражданской обладминистрации.

"Камилла Грищенко стала чемпионкой Европы по быстрым шахматам в Румынии. С 31 июля по 5 августа в городе Орадя (Румыния) состоялся 18-й чемпионат Европы по быстрым шахматам и молниеносной игре. Участие в соревнованиях приняли юноши и девушки в возрастных категориях до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Грищенко - спортсменка Краматорского шахматного клуба им. А.В.Момота. Она в Румынии стала чемпионкой Европы в соревнованиях по быстрым шахматам, набрав 7 очков из 9 возможных. В молниеносной игре Камилла финишировала пятой.

В соревнованиях участвовали юные шахматисты из Румынии, Польши, Эстонии, Словакии, Украины, Австрии и других стран Европы.

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