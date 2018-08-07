В Ивановском районе Одесской области совершила самоубийство мать четверых детей. Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло в ночь на 6 августа в селе Марьяновка.

Отмечается, что 28-летняя женщина обнаружена повешенной в хозяйственной постройке. Семья в числе проблемных не значилась.

В семье воспитывались четверо детей, 2010, 2012, 2014 и 2016 годов рождения. Как уточнили в главке, несовершеннолетние состояли на учете в социальной службе, как нуждающиеся в оказании помощи.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины. Тело направлено на экспертизу. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Как сообщала "Cтрана", возле аэропорта Борисполь в лесополосе нашли тело повешенного. Фото 18+.

Мы писали, что всемирно известный Zombie Boy из клипа Гаги "Born This Way" покончил жизнь самоубийством.

Стало известно, что житель Житомира вывез дочь за город, убил и покончил с собой.