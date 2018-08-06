В результате столкновения микроавтобуса и грузовика возле итальянского города Фоджа погибли 12 сезонных рабочих и еще трое получили ранения. Об этом сообщает АР.

"12 человек погибли и трое ранены в автомобильной аварии в городе на юге Италии", - говорится в сообщении.

Жертвами стали сезонные рабочие. Микроавтобус, в котором они ехали, врезался в грузовик с томатами и перевернулся возле города Фоджа.

Национальности жертв пока не объявлены.

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