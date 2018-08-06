Президент Петр Порошенко провел неделю в частной поездке в Евросоюзе.

Об этом сообщает Украинская правда, цитируя ответ администрации президента на свой запрос.

"С 29 июля по 5 августа 2018 года президент Петр Порошенко с частной поездкой находился в Евросоюзе для проведения ряда встреч", - ответили в АП.

В пресс-службе добавили, что Порошенко заплатил за эту поездку с собственного счета.

"Следуя 1 части 25 ЗУ "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения "ни копейки государственного бюджета на эту поездку потрачено не было, а все расходы оплачены с собственного счета Петра Порошенко", - отметили в АП.

Кроме того, в пресс-службе президента заявили, что сообщения о пребывании президента в данный период в Испании или о встречах с известными украинцами не соответствуют действительности.

В то же время в запросе УП были вопросы о цели частной поездки, куда именно уехал Порошенко и где находится сейчас и чем занимается.

Позже в пресс-службе президента добавили в комментарии УП, что с 6 августа Порошенко находится на своем рабочем месте в Киеве. На остальные вопросы в АП не ответили.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Украины Петр Порошенко после Крестного хода не появляется на рабочем месте, вызвала сильный резонанс в социальных сетях.

Напомним, что, по данным наших источников на Банковой, в ходу три версии куда уехал в отпуск президент.

По одной из них он отправился в свои владения в Испании.

По другой - катается по Средиземному морю на яхте. К слову, что у берегов Сардинии была замечена лодка его друга миллионера Юрия Косюка.

По третьей версии, он все-таки решил отдохнуть в Украине, но в условиях полнейшей конспирации.

А уже в воскресенье Петра Порошенко заметили за ужином с семьей в киевском ресторане Manu.