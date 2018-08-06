В Украине определили перечень детских товаров, которые войдут в "пакет малыша"
Минсоцполитики определило перечень детских товаров для комплектования "пакет малыша", который будут выдавать при рождении ребенка в Украине.
Соответствующий приказ от 17 июля 2018 года № 1025 "Некоторые вопросы предоставления единовременной натуральной помощи "пакет малыша" при рождении ребенка" вступит в силу со дня официального опубликования.
Семьи, в которых родился ребенок, при выписке из роддома получат набор необходимых вещей для новорожденного, а именно:
- подгузники одноразовые для новорожденных, 2 - 5 кг (не менее 94 шт. в упаковке);
- салфетки влажные одноразовые для детей (не менее 56 шт. в упаковке);
- пеленки (ситцевая, фланелевая, муслиновая, многоразовая влагостойкая);
- две хлопковые шапочки (на 0 - 3 и на 3 - 6 месяцев);
- боди с коротким рукавом (на рост 50 - 56 см и 56 - 58 см);
- боди с длинным рукавом (на рост 50 - 56 см и 56 - 58 см);
- брюки-ползунки с закрытыми носками (на рост 50 - 56 см и 56 - 58 см);
- человечки с длинным рукавом и штанишками (на рост 50 - 56 см и 56 - 58 см);
- носки, хлопок не менее 90%, размер 0 - 3 месяца;
- термометры для воды и для тела (электронный с резиновым наконечником);
- ножницы маникюрные детские;
- прокладки для лактации (не менее 60 шт. в упаковке)
- одеяло (наполнитель - хлопок 100 %, внешняя ткань - хлопок 100%);
- плед-одеяло, 100% трикотаж, хлопок;
- матрас, состав по международным нормам, размер 42 x 70;
- полотенце махровое для купания уголком;
- игрушка-погремушка развивающая без мелких деталей;
- крем с содержанием ланолина 100 %;
- жидкое мыло-шампунь детский с дозатором, универсальное, от 0 лет, без парабенов, гипоаллергенное, без запаха, 500 мл.
Весь комплект укладывается в коробку-колыбель из прочного картона, размер 43 x 70 х 27 см.
Ранее "Страна" сообщала, что в Днепре несовершеннолетняя девушка родила тройняшек.
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