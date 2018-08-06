Минсоцполитики определило перечень детских товаров для комплектования "пакет малыша", который будут выдавать при рождении ребенка в Украине.

Соответствующий приказ от 17 июля 2018 года № 1025 "Некоторые вопросы предоставления единовременной натуральной помощи "пакет малыша" при рождении ребенка" вступит в силу со дня официального опубликования.

Семьи, в которых родился ребенок, при выписке из роддома получат набор необходимых вещей для новорожденного, а именно:

подгузники одноразовые для новорожденных, 2 - 5 кг (не менее 94 шт. в упаковке);

салфетки влажные одноразовые для детей (не менее 56 шт. в упаковке);

пеленки (ситцевая, фланелевая, муслиновая, многоразовая влагостойкая);

две хлопковые шапочки (на 0 - 3 и на 3 - 6 месяцев);

боди с коротким рукавом (на рост 50 - 56 см и 56 - 58 см);

боди с длинным рукавом (на рост 50 - 56 см и 56 - 58 см);

брюки-ползунки с закрытыми носками (на рост 50 - 56 см и 56 - 58 см);

человечки с длинным рукавом и штанишками (на рост 50 - 56 см и 56 - 58 см);

носки, хлопок не менее 90%, размер 0 - 3 месяца;

термометры для воды и для тела (электронный с резиновым наконечником);

ножницы маникюрные детские;

прокладки для лактации (не менее 60 шт. в упаковке)

одеяло (наполнитель - хлопок 100 %, внешняя ткань - хлопок 100%);

плед-одеяло, 100% трикотаж, хлопок;

матрас, состав по международным нормам, размер 42 x 70;

полотенце махровое для купания уголком;

игрушка-погремушка развивающая без мелких деталей;

крем с содержанием ланолина 100 %;

жидкое мыло-шампунь детский с дозатором, универсальное, от 0 лет, без парабенов, гипоаллергенное, без запаха, 500 мл.

Весь комплект укладывается в коробку-колыбель из прочного картона, размер 43 x 70 х 27 см.

Ранее "Страна" сообщала, что в Днепре несовершеннолетняя девушка родила тройняшек.

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