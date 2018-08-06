В сети Интернет появился двойник сайта НАПК для подачи электронных деклараций.

Об этом сообщается на странице Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в Facebook.

"Вниманию субъектов декларирования! Обращаем внимание, что появился двойник сайта для подачи деклараций! САЙТ ПО АДРЕСУ: portal.nazk.org.ua НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ РЕСУРСОМ!", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/NAZKgov

Также указывается на наличие ошибок в названии страницы, что указывает на фейковость портала. Так, настоящий сайт имеет название https://portal.nazk.gov.ua, а фейковый — portal.nazk.org.ua. В НАПК призвали не пользоваться фейковым ресурсом.

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