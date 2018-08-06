Украинские таможенники обнаружили наркотические вещества в автомобиле, который въезжал в Украину на таможенном посту Ягодын в Волынской области.

Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы в Facebook.

Украинские таможенники нашли прозрачный полиэтиленовый пакетик с травой во время полного таможенного осмотра в личных вещей украинца о чем сразу сообщили в социальной сети.

"Пассажир автомобиля, который въезжал в Украину через пункт пропуска Ягодын, скрыл от контроля вещество растительного происхождения зеленого цвета, внешне похожее на каннабис", - говорится в сообщении.

Вещество изъято для проведения ее экспертизы, а в правоохранительные органы направлено уведомление о противоправном действии согласно ч. 2 ст. 305 Уголовного Кодекса Украины.

Пользователи социальных сетей тут же в комментариях высмеяли "крупную контрабанду". Встречаются весьма жесткие и саркастичные высказывания.

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