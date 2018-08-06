Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда считает, что передача многоквартирного дома с баланса на баланс не говорит о его отчуждение в пользу ОСМД.

В постановлении по делу № 910/13384/17 от 24 июля разъяснено, что оспариваемые решения учредительного собрания, в частности, решение о создании Объединения совладельцев многоквартирного дома и изменение балансодержателя не нарушают право государственной собственности, поскольку с созданием ОСМД форма собственности не меняется, пребывание в государственной собственности некоторых квартир делает государство лишь одним из владельцев квартир в доме, а сама по себе передача объекта с баланса на баланс не меняет правовой режим государственного имущества и не говорит о его отчуждении в пользу ОСМД. Объединение по решению совладельцев только осуществляет функции по управлению, содержанию и обслуживанию дома, то есть ОСМД не стало владельцем неприватизированных квартир и не приобрело право на их распоряжение.

Кассационный суд согласился с судами предыдущих инстанций, которые отказались удовлетворить иск Минэкономразвития о признании нелегитимными учредительного собрания владельцев квартир / нежилых помещений многоквартирного дома и признании недействительными решения учредительного собрания собственников квартир.

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