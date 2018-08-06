Министерство иностранных дел Российской Федерации вручило послу Греции в России Андреасу Фриганасу ноту в связи с "недружественными действиями Афин в июле" и объявило о "зеркальных мерах в ответ", которые заключаются в высылке дипломатов.

Об этом сообщается на сайте МИД России.

"6 августа в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Греческой Республики в Российской Федерации А.Фриганаса, где ему была вручена нота, которая информирует о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин в июле т.г. в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан", - сказано в сообщении.

Ранее 11 июля Греция решила выслать двух российских дипломатов и запретить въезд еще двум за их вмешательство во внутренние дела страны. При этом в Афинах заявили, что, несмотря на хорошие отношения с Российской Федерацией, не намерены терпеть российское вмешательство, которое грозит национальной безопасности страны.

В свою очередь МИД РФ пригрозил "зеркальными мерами". 19 июля глава МИД России Сергей Лавров заявил об отмене его визита в Грецию, который должен был состояться в сентябре.

По данным средств массовой информации, высланные российские дипломаты финансировали протестующие группы, выступающие против соглашения с Македонией о переименовании.