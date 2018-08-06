Партию табакосодержащих изделий обнаружили в ночь на понедельник сотрудники Государственной пограничной службы Украины совместно с представителями Управления защиты экономики МВД Украины Одесской области и сотрудниками ГФС в пункте пропуска "Чорноморський-МТП".

"Информацию о возможном незаконном перемещении товаров получили сотрудники оперативных подразделений Южного регионального управления Госпогранслужбы. Поэтому, когда на выход из Украины на один из теплоходов, который должен был отправляться в Турцию, прибыл автомобиль Volvo, грузовик сразу проверили. В результате с помощью системы сканирования "Рапискан" общая обзорная группа обнаружила в нижней части прицепа двойное днище. Оно было полностью запаковано табакосодержащими изделиями", - сообщается на странице Госпогранслужбы.

Всего в тайнике гражданин Украины перевозил почти 7 тысяч стикеров для электронных сигарет с украинскими акцизными марками.

Видео: Youtube.com/Державна прикордонна служба України

"После составления соответствующих документов и пересчета товар будет изъят", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Cтрана", ранее Супрун объяснила, чем именно опасны электронные сигареты.

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