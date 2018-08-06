Опубликован Закон, регулирующий передачу дел в Высший антикоррупционный суд, которому подсудны дела, отнесенные к подследственности Национального антикоррупционного бюро (статья 216 УПК: преступления, совершенные нардепами, министрами, судьями, высшими чиновниками и т.д.).

Закон 2509-VIII "О внесении изменений в Закон "О судоустройстве и статусе судей» в связи с принятием Закона "О Высшем антикоррупционном суде" вступил в силу 5 августа, но норма о передаче дел вступит в силу со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда. Напомним, ВАС должны сформировать до 14 июня 2019 года. ВККС уже объявила конкурс по добору судей (документы принимаются до 14 сентября), который по прогнозам завершится через 6-7 месяцев. Рекомендованных ВККС судей должен будет одобрить Высший совет правосудия и назначить Президент.

Итак, после того как суд заработает, следственные судьи прекратят принимать к рассмотрению ходатайства по уголовным производствам в отношении преступлений, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда, а суды первой инстанции - обвинительные акты, ходатайства о применении принудительных мер медицинского характера и об освобождении от уголовной ответственности. Такие ходатайства и обвинительные акты подаются в ВАС.

Суды апелляционной инстанции также прекращают принимать к рассмотрению жалобы по уголовным производствам в отношении преступлений, подсудных ВАС.

Все ходатайства (не рассмотренные до дня начала работы ВАС), незаконченные уголовные производства передаются в ВАС.

Решения, принятые до дня начала работы ВАС, обжалуются по правилам подсудности. Заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебных решений, принятых судами первой и апелляционной инстанций до дня начала работы ВАС, подаются в Высший антикоррупционного суда и рассматриваются им в установленном порядке.

Как сообщала "Cтрана", ранее объявили конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного и Верховного судов.

Мы писали, что Порошенко подписал Закон, открывающий путь для создания Высшего антикоррупционного суда.

Ранее Антикоррупционном суде утвердили штат из 39 судей. 12 из них будут работать в Апелляционной палате.