Качество украинского зерна из-за засухи в июне и июльских ливней значительно упало и не соответствует заявленным стандартам. В связи с этим украинские производители хлеба предупреждают о дефиците производства муки, а соответственно и хлебобулочных изделий. Об этом пишет Лига.Бизнес.

"С пшеницей действительно есть проблемы, мы на следующей неделе берем партию того качества, что есть, и пробуем, насколько из неё можно что-то сделать", - сказал директор Луцкого хлебозавода Теремно Хлеб Андрей Тищенко.

Топ-менеджер одного из региональных хлебзаводов сообщил, что его предприятие будет формировать запас из качественного сырья.

В холдинге Lauffer Group также сообщили, что запасаются сырьем. Их запас позволит проработать 7-10 дней.

Столичное хлебопекарское предприятие Киевхлеб сообщило, что еще не перешло на муку нового урожая, поэтому не могут ничего сказать о качестве сырья.

"Но то, что цены будут расти, как и в предыдущие годы, - факт", - говорит глава правления Киевхлеба Владимир Череда.

Он уточнил, что предприятие не формирует запасов сырья по причине низкой рентабельности производства.

Напомним, за январь-июнь 2018 года хлеб подорожал на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Госстата за 2017 год цена хлеба и хлебопродуктов выросла на 8,4%.

Как сообщала "Cтрана", хлеб в Украине всего за год подорожал почти на 20 процентов.

Мы писали, что названы области Украины, где больше всех съедают белого хлеба.

Ранее сообщалось, что в соцсетях обсуждают фразы из нового учебника по географии - например, "трипольской пшеницей питается весь мир".