Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-июне 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, выросли на 23,9%. Об этом сообщает Госстат.

По данным ведомства, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства инженерных сооружений - на 27,5%, а также в сфере строительства комплексных промышленных сооружений - на 25,4%.

Меньше всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере строительства трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач - на 21,5%.

При этом стоимость строительно-монтажных работ в июне 2018 года по сравнению с маем выросла на 0,5% (в мае стоимость по отношению к апрелю выросла на 1,2%). Наибольший рост цен в июне зафиксирован в сфере строительства транспортных сооружений - на 1,1%.

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