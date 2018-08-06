Украинцам рассказали, где ждать дождей Во вторник, 7 августа, в Украине ожидается теплая погода и практически без осадков. Об этом сообщает Укргидометцентр.

Дожди с грозами пройдут на востоке и юге страны, температура до +33. В частности дожди с грозами ожидают Днепропетровскую, Харьковскую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую, Одесскую, Николаевскую области и также пройдут в Крыму.

На западе Украины переменная облачность, до +27 градусов.

В столице без осадков, ночью 16-18, днем 25-27 градусов тепла.

Ветер в Украине преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, днем в Приазовье местами порывы 15-20 м/сек.

Фото: meteo.gov.ua/

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