Синоптики назвали регионы Украины, где во вторник жару остановят летние дожди
Украинцам рассказали, где ждать дождей Во вторник, 7 августа, в Украине ожидается теплая погода и практически без осадков. Об этом сообщает Укргидометцентр.
Дожди с грозами пройдут на востоке и юге страны, температура до +33. В частности дожди с грозами ожидают Днепропетровскую, Харьковскую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую, Одесскую, Николаевскую области и также пройдут в Крыму.
На западе Украины переменная облачность, до +27 градусов.
В столице без осадков, ночью 16-18, днем 25-27 градусов тепла.
Ветер в Украине преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, днем в Приазовье местами порывы 15-20 м/сек.
Фото: meteo.gov.ua/
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