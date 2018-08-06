В киевском метро собираются изменить принцип хронометража информационных табло над поездами. Они будут показывать не время после отхода поезда, а сколько осталось до прибытия ближайшего, как у скоростных трамваев.

Об этом сообщает UBR.ua.

Проект такого решения зарегистрировали депутаты Киевсовета. Пока документ носит статус проекта. Его должен поддержать 61 депутат.

Киевский метрополитен должен подготовить проект, провести расчеты и запустить до 31 декабря 2019 года новую информационную систему.

В 2015 году соответствующую петицию подписали свыше 10 тысяч человек. Но комиссия Киевсовета отклонила просьбу, посчитав проект слишком затратным.

Харьковская компания насчитала 140 млн. грн. затрат. Еще одна киевская компания насчитала 11 млн. грн. Пока неизвестно, каким окажется бюджет проекта сейчас.

Напомним, что 5 августа на синей ветке метро Киева произошел технический сбой, нарушивший движение поездов.

Как сообщала "Страна", киевлянин сэкономил почти 7 тысяч на жетонах метро. В последний день на обмен он принес 2300 старых жетонов.