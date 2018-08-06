Доля первичных регистраций подержанных легковых автомобилей, ввезенных в Украину в июле текущего года, выросла до 59% на общем рынке легковых авто - до 9,8 тысяч единиц, сообщает ассоциация "Укравтопром".

"Для автомобильного секонд-хенда это новый рекорд. Предыдущий был поставлен месяцем ранее, когда доля машин, бывших в эксплуатации, в первичных регистрациях достигла 58%", - отмечается в сообщении на сайте ассоциации в понедельник.

Наиболее популярными среди ввезенных б/у авто были Volkswagen, которых в прошлом месяце поставлено на учет 1,566 тыс. ед. - в 3,6 раза больше реализованных в июле новых автомобилей этой марки.

Вторую строку рейтинга занимает Renault с результатом 1,399 тыс. подержанных авто, что почти вдвое превысило реализацию новых. Третий результат у Skoda – 951 авто с пробегом (на 89% больше новых).

Подержанные Ford нашли в Украине 626 владельцев, что в два раза больше июльского объема реализации новых, а замыкает пятерку лидеров месяца Nissan – 519 машин не первой свежести обзавелись украинской пропиской (на 12% больше чем новые авто этой марки).

Наиболее ходовыми моделями на украинском первичном рынке легковых автомобилей с пробегом в июле были: Renault Megane – 1026 ед., Volkswagen Passat – 662 ед., Skoda Octavia – 488 ед., Nissan Leaf – 317 ед., Volkswagen Golf – 292 ед.

Ассоциация информирует, что всего за январь-июль 2018 года украинские номера получили 51,6 тыс. легковых авто с пробегом, ввезенных из других стран, что на 84% больше, чем за аналогичный период 2017 года, их доля на первичном рынке составила 53%.

Как сообщалось со ссылкой на данным ассоциации, за семь месяцев 2018 года в Украине на учет поставлено 46,2 тыс. новых легковых автомобилей (на 6% больше, чем за тот же период 2017 года). Таким образом, разрыв между регистрацией новых и подержанных авто увеличивается.

По мнению экспертов, значительный поток подержанного импорта уже вызывает сложности с реализацией новых автомобилей на внутреннем рынке.

В Украине с августа 2016 года по 31 декабря 2018 года действует закон, позволяющий физлицам ввозить один подержанный автомобиль в год по значительно сниженным ставкам акцизного налога.

Ввоз автомобилей на иностранной регистрации, которые в Украине называют евробляхами, в статистике регистраций подержанных авто не учитывается.

Ранее "Страна" сообщала, что украинцы стали массово регистрировать автомобили б/у, а также о том, что ввоз в Украину подержанных автомобилей вырос в шесть раз.