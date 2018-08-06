Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гуттьерес назвал нелепым заявление украинских властей после их комментария Совету Европы относительно ситуации с давлением на свободу слова в стране. Там ответили по поводу списков "зрадофилов", о котором заявила спикер генпрокурора Лариса Сарган.

"Ответ украинских властей просто нелеп!" - прокомментировал он сообщение главы НСЖУ Сергея Томиленко.

Фото: facebook.com

Лариса Сарган 30 мая опубликовала в Facebook список людей, которые критиковали правоохранителей после появления информации об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. Туда попали глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, журналистка Мирослава Гонгадзе, директор "Amnesty International Украина" Оксана Покальчук, а также ряд политиков.

Фото: facebook.com

Сегодня Сергей Томиленко сообщил, что на платформе Совета Европы опубликовано объяснение украинской власти относительно обвинений в давлении на журналистов, которых пресс-секретарь генпрокурора назвала "зрадофилами". Также в официальном письме из Киева говорится о праве народных депутатов Украины с трибуны парламента оскорблять журналистов и журналистские организации.

Он привел выдержку из пояснения властей. Там говорится, что "зрадофил" - в Украине не оскорбление, а забавная филологическая конструкция и что у чиновников есть личное пространство в Facebook.

Фото: facebook.com

Напомним, что Украина входит в десятку европейских стран, где до сих пор происходят убийства журналистов. Из 23 журналистов, убитых в Европе с 2015 года, двое погибли в Украине. Об этом на конференции ОБСЕ, проходящей в Киеве, заявил генсек Европейской федерации журналистов Рикардо Гуттьерес.