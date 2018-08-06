Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 27,105 грн/$1 с 27,115 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,09-27,12 грн/$1.

Справочное значение курса гривни к доллару, по данным Национального банка Украины (НБУ), в понедельник к 12:00 снизилось до 27,1382 грн/$1 с 27,0883 грн/$1 днем ранее.

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 31 июля составил 265,8 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $221 млн.

При этом Национальный банк Украины понизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 7 августа 2018г до уровня 27,131725 грн/$1 по сравнению с 27,092701 грн/$1 на 6 августа 2018 г.

Таким образом на завтра установлен такой официальный курс

100 долларов США - 2713.1725

100 евро - 3131.8150

10 российских рублей - 4.2729

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 31 июля составил 265,8 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $221 млн.

Как сообщала "Cтрана", киевляне рассказали почему, по их мнению, падает курс гривны.

Мы писали, откуда взялась огромная дыра в бюджете, как это скажется на курсе гривни и будут ли деньги на выплату пенсий.

Накануне Нацбанк пустил с молотка валюту ради спасения курса гривни.