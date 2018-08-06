Елена Степаненко при разводе с Евгением Петросяном потребовала авторские права на все совместное творчество.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

На счету у юмористов несколько совместных двухчасовых концертных программ. Петросян является автором сценария и режиссером двух больших сольных концертов Елены Степаненко - "Бабы, вперед!" и "Включайте, посмеемся!"

Вместе с тем адвокат Петросяна заявил, что Елена Степаненко не требует авторские права на все совместное творчество.

"В заявленных Степаненко исковых требованиях такого нет", - сказал Сергей Жорин ТАСС.

Фото: google.com.ua

Напомним, что в истории с разводом и дележом имущества между юмористами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко появились пикантные подробности. Евгению Петросяну приписывают роман с помощницей Татьяной Брухуновой.

Как сообщала "Страна", Петросяна в суде представил адвокат Сергей Жорин, который ранее работал с рэперами Тимати и Егором Кридом. От лица Степаненко в суде выступила адвокат Елена Забралова, работавшая с президентом России Владимиром Путиным.