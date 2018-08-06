Спустя почти 30 лет после объединения ГДР и ФРГ в Западной Германии зарплаты на треть больше, чем у жителей экс-ГДР. Об этом со ссылкой на данные Федерального агентства труда, сообщает DW.

По данным 2017 года, без учета вычета налогов, средний уровень заработных плат на востоке Германии, включая Берлин, был 2600 евро. В то время как на западе - 3339 евро.

Самая низкая средняя зарплата была зарегистрирована в саксонском Герлице - 2183 евро. Самая высокая - 4635 евро в Ингольштадте в Баварии. Лидерство по размеру зарплат в разных федеральных землях Германии принадлежит Гамбургу - 3619 евро. В Баден-Вюртемберге средняя зарплата - 3546 евро, в Гессене - 3494 евро. Меньше всего зарабатывают в Саксонии - 2479 евро, Тюрингии - 2459 евро и Мекленбурге - 2391 евро.

Средняя заработная плата в Германии в прошлом году составляла 3133 евро.

Отметим, что ГДР вошла в состав ФРГ в 1990 году.

Напомним, что в начале года Eurostat назвал самые высокие и самые низкие зарплаты в Европе.

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