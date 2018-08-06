Неизвестные вновь облили красной краской памятный камень Украинской повстанческой армии в Молодежном парке в Харькове, сообщил глава организации "Свитанок" Вадим Поздняков

"Вата опять повредила памятник УПА в Молодежном Парке", - написал Поздняков на своей странице в Facebook в понедельник, 6 августа, вечером.

Он также опубликовал фото памятного камня, полностью залитого красной краской.

Фото: facebook.com/Вадим Поздняков

В отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области сообщили, что пока в полицию не поступали заявления по поводу нового повреждения памятного знака.

Памятник УПА много раз подвергался вандализму. Его установили в 1992 году с разрешения Харьковского горсовета. Попытки снести его или разрушить принимались неоднократно, несмотря на то, что памятник находится в 100 метрах от Киевского райотдела милиции, а затем и полиции.

20 декабря 2006 года памятный знак был снесен членами Евразийского союза молодежи, но вскоре его восстановили. Позднее представители левых политических партий неоднократно требовали от городских властей снести памятный знак УПА.

26 апреля 2013 года, неизвестные похитили часть памятника - массивный гранитный камень. Милиция внесла данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 6 февраля 2014 года памятный крест был похищен неизвестными. Но вскоре его опять восстановили. В декабре 2014 года памятный знак был неизвестными взорван. Глава Харьковской обладминистрации Игорь Балута пообещал, что виновные во взрыве будут наказаны, а сам памятный знак - восстановлен.

В ночь на 14 октября 2017 года неизвестные облили памятный знак красной краской. 14 марта 2018 года после очередного инцидента, мы писали, что в Харькове разыскивают хулиганов, заливших красной краской памятник УПА.

Ранее в Харькове задержали экс-члена "Оплота", которого обвинили в недавних беспорядках в горсовете.