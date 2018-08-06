В Житомирской области 34-летний мужчина убил свою 8-лентюю дочь и покончил с собой. Об этом сообщает начальник полиции Житомирской области Вячеслав Печененко на своей странице в Facebook.

По его информации, вечером 5 августа, жители села Каменка Житомирского района обнаружили на окраине села в лесном массиве автомобиль Renault Kangoo. А в нем трупы двух человек.

Позже выяснилось, что это жители Житомира, отец и дочь. По предварительной информации, мужчина убил ребенка, а затем совершил самоубийство.

Он оставил записку, в которой объяснил свои действия бытовыми неурядицами и недоразумениями в семье. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Фото: facebook.com/Вячеслав Печененко

Напомним, что в Сумской области мужчина убил 4-летнюю дочь за отказ есть. Он ударил ребенка двухлитровой бутылкой с водой по голове и еще раз кулаком.

Как сообщала "Страна", полицейские Киева задержали киевлянина по подозрению в убийстве пасынка. Мужчина несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за разбойное нападение.