Пассажирка рейса Тиват (Черногория) - Киев (Украина) Юлия Мартыненко поделилась печальным опытом - по прилету в Киев оказалось, что 50-80% багажа пассажиров чартерного рейса не прилетело на том же самолете.

"Минут так 30 ждем, к нам, естественно, никто не подходит. В итоге табло выключается, то есть выдачи уже не будет и толпа двигается в сторону единственного стоящего человека в зале. Не знаю, что там происходило, кто подходил и что говорил, я разбирала письма. Но в финале нам сообщают, что ваш багаж не вылетел из аэропорта Тивата (Черногория), его, типа, не загрузили - это официальная версия. Потом начинается дичайшая кутерьма, поскольку все начинают заполнять документы на поиск своего багажа" - написала Юлия.

Однако, на обслуживание такого большого количества пассажиров "Жуляны", выделили двоих людей - одного таможенника и одну девочку, которой не повезло дежурить в этот день и оформлять наши потери.

"А теперь представьте, даже 50% рейса пакетного тура - это как минимум половина людей в возрасте, семьи с детьми и тп. Которые стоят в зале выдачи багажа, где нет ни где попить/купить воды/еды, присесть (только на лентах выдачи багажа). Все с самолета, как минимум 4 часа на ногах. А дальше лучше, большая часть из них не живут в Киеве и у них запланирована или пересадка на другой рейс, или поездка домой на поезде. Вот это все оформление заняло у всех где-то часа 4," - уточнила она.

"И все, что сделал аэропорт, да ничего не сделал. Зато часть сотрудников аэропорта бегали на нас посмотреть, стояли в стороне и шушукались. Очень достойное поведение сотрудников по отношению как к пассажирам, которые попали в беду, так и к своим коллегам?" - возмущена Юлия.

Туроператор, по словам пассажирки, также самоустранился от проблемы и даже не прислал своего агента поговорить с людьми.

Фото: facebook.com/martynenko.iuliia

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