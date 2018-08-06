В Одессе находчивый таксист решил везти пассажиров в багажнике, когда к нему в салон попросилась компания из семи человек.

Видео на своей странице в Facеbook обнародовала журналист Владислава Швец.

Одесса.net уточняет, что таксист прибыл на вызов к дельфинарию. Где узнал, что уехать хотят сразу семь человек.Тогда он решил проблему, предложив части компании проехаться в багажнике. Пассажиры были не против.

По информации издания, данным происшествием уже заинтересовались в правоохранительных органах. Одесскому таксисту грозит штраф.

Напомним, что одессит больше суток избивал таксиста, вспоминая старые обиды.

Как сообщала "Страна", в пригороде Одессы нашли убитой 17-летнюю студентку Одесской юридической академии Татьяну Маснюк. Вскоре был задержан и арестован подозреваемый – водитель такси.