Актриса Прокопьевского драматического театра (г.Прокопьевск, Кемеровская область) Анна Соколова скончалась на сцене. Об этом в понедельник, 6 августа, сообщает РЕН-ТВ.

Артистке было 49 лет. Она умерла в субботу во время репетиции спектакля "Ханума", который должен был стать её бенефисом. Причины смерти не уточняются.

В репертуаре актрисы были такие спектакли, как "Король и шут, или Легенда о Тиле Уленшпигеле", "По щучьему веленью", "Станционный смотритель", "Воспитанница", "Фронтовичка". В Прокопьевском театре она служила с 1995 года.

В 2015 году Соколова исполнила одну из ролей в фильме "Главный" Юрия Кары про Сергея Королева.

Фото: ren.tv

"Она была из тех артистов, о которых говорят, что именно на них держится репертуар. Многоплановость ее таланта навсегда останется в золотом фонде театральной памяти", - отмечается в опубликованном на сайте театра некрологе.

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