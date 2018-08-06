Перед вынесением приговора по делу о госизмене Центр бесплатной правовой помощи назначил нового государственного адвоката экс-президенту Виктору Януковичу - Юрия Рябовола.

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на источник в генпрокуратуре.

По данным собеседника издания, после демарша адвокатов Януковича и адвоката, которого назначил Центр бесплатной правовой помощи, "прокуроры начали поиск более адекватного адвоката".

Юрию Рябоволу поставили ​​задачу заслушать дебаты и продемонстрировать состязательность в процессе. Руководство ГПУ также поставило задачу "выдавить" из процесса платных адвокатов экс-президента, в частности Сердюка и его компанию.

На них, возможно, будет подана жалоба в квалификационную дисциплинарной комиссии. Есть вероятность, что их могут лишить лицензий.

"Стоит задача завершить дело, и тем самым снять все обвинения в адрес ГПУ в том, что прокурорские якобы "сливают" все резонансные дела или просто продают их. Уже известно, что Януковичу вынесут приговор в 15 лет с конфискацией имущества. Пожизненного не будет. Все согласовано, и сейчас подходит к логическому завершению", - подчеркнул источник в Генпрокуратуре, подтверждая информацию, которую ранее публиковала "Страна".

Напомним, что 1 августа Оболонский районный суд Киева принял решение назначить нового бесплатного государственного адвоката Виктору Януковичу по делу о госизмене. Так, суд принял решение заменить назначенного Януковичу накануне госадвоката Виктора Овсянникова другим адвокатом из киевского центра по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи. В связи с этим снова был объявлен перерыв до 16 августа.

Также напомним, что обвиняемый в госизмене экс-президент Украины Янукович встретился со своим адвокатом в России.