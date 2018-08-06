В Киевской области возле аэропорта "Борисполь" найден труп мужчины. Об этом сообщает аккаунт dtp.kiev.ua в Facebook.

"Сегодня было найдено тело в лесополосе, которое там провисело около двух недель. Убийство это или самоубийство, установит экспертиза. Каким образом труп оказался повешенным на дереве, пока неизвестно", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

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