Возле аэропорта Борисполь в лесополосе нашли тело повешенного. Фото 18+
В Киевской области возле аэропорта "Борисполь" найден труп мужчины. Об этом сообщает аккаунт dtp.kiev.ua в Facebook.
"Сегодня было найдено тело в лесополосе, которое там провисело около двух недель. Убийство это или самоубийство, установит экспертиза. Каким образом труп оказался повешенным на дереве, пока неизвестно", - говорится в сообщении.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Как сообщала "Cтрана", ранее под Черниговом шестиклассник поругался с мамой и повесился на чердаке.
Мы писали, что в Бердичеве повесился тренер футбольного клуба "Фортуна" 1975 года рождения.
Также стало известно, как покончила с собой основательница Femen Оксана Шачко. Она повесилась в собственной квартире в Париже и оставила прощальную записку на английском.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!