Шевченковский райсуд Киева перенес подготовительное заседание по рассмотрению обвинительного акта в деле об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова из-за отсутствия обвиняемого Ярослава Тарасенко по прозвищу "Физрук". Такое решение вынес председательствующий по делу, судья Виталий Циктич, сообщил "Стране" прокурор по делу Анатолий Вельков. Заседание перенесено на 10:00 вторника, 7 августа.

По словам Циктича, после ранее объявленного в суде перерыва, вызванного потерей сознания и последующей госпитализацией Тарасенко, последний был доставлен в больницу.

В настоящее время "Физрук" находится в специализированной палате в больнице скорой медицинской помощи, где проведет ближайшую ночь. Врачи предварительно диагностировали у него вегето-сосудистую дистонию (ВСД) (кстати, нынешняя глава Минздрава Ульяна Спрун считает, что такой болезни как ВСД - не существует). Позволит ли состояние здоровья Тарасенко принять участие в заседании, запланированном на вторник, пока неизвестно.

Наряду с этим, уже известно, что в слушании 7 августа не примет участие адвокат другого обвиняемого по делу - Святослав Пархоменко, который представляет интересы Александра Лося. С завтрашнего дня адвокат находится в отпуске. Вместе него суд постановил предоставить Лосю защитника из системы вторичной правовой помощи.

Ранее "Страна" писала, что прокуратура повторно направила в Шевченковский райсуд обвинительный акт в отношении двух фигурантов дела об убийстве Дениса Вороненкова.

Напомним, 23 марта 2017 года около "Премьер-Паласа" в Киеве киллер Павел Паршов в упор застрелил Дениса Вороненкова, но сам был убит охранником последнего – офицером ГУР Минобороны Олегом Петровым.