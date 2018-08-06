Предупреждения о массовых отравлений в столице не останавливает киевлян. По состоянию на 6 августа количество пострадавших в результате отравления шаурмой в Киеве увеличилось до 93 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского управления Госпродпотребслужбы.

Больше всего случаев отравления зафиксировали в районе метро Дарница, Почтовой площади, метро Харьковская, метро Лесная, проспект Оболонский, 20-А.

В Госпродпотребслужбе отметили, что некачественные продукты на все торговые точки поставлял один субъект хозяйствования. Его деятельность приостановили.

В Киеве продолжают проверять точки продажи уличной еды после массовых случаев отравления шаурмой. По данным городских властей, после проверок снесли шесть киосков шаурмы без разрешительных документов. Речь идет о киосках-прицепах на ул. Малышко (Дарница), возле станции метро Харьковская и на Оболони.

К15 сентября в Киеве планируют демонтировать все незаконные ларьки.

Напомним, что в Киеве проверили десятки киосков по продаже шаурмы и почти в каждом нашли нарушения.

Как сообщала "Страна", все точки продажи шаурмы в Киеве, где травились люди, принадлежат одному субъекту.