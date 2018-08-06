У вышедшего на свободу 3 августа из российской колонии украинского активиста Александра Костенко сломана рука и он нуждается в помощи, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Только что поговорила по телефону с Александром Костенко. Он очень устал, говорить ему трудно. Говорит, что у него сломана рука и он нуждается в помощи. Поблагодарил за заботу", - написала она в своей странице в соцсети Facebook в понедельник днем.

Украинский омбудсмен добавила, что "он обязательно пройдет медицинское обследование, и всю необходимую реабилитацию".

Фото: facebook.com/Людмила Денісова

Напомним, Костенко в феврале 2015 года задержали в Крыму. Позже его обвинили в нападении на сотрудника "Беркута" во время Евромайдана в Киеве, а также в незаконном хранении оружия. Его приговорили к 4 годам лишения свободы. Отбывал наказание в исправительной колонии в г.Кирово-Чепецк (Кировская область, РФ). О том, что его освободили сообщила днем 3 августа уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Как сообщала "Cтрана", ранее стало известно, что украинец Костенко, который отсидел в России за избиение беркутовца, будет в Киеве под вечер 6 августа.

Также мы писали о том, что омбудсмен Денисова показала, какое жилье в Киеве предоставят освободившемуся из колонии Костенко.