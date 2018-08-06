В итальянской Болонье прогремел взрыв. В результате два человека погибли, пострадавших не менее 67, из них 14 - в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Об этом сообщает Il Resto del Carlino.

Инцидент произошел после аварии с участием грузовика, который мог перевозить горючие вещества. После того, как он загорелся - огонь перекинулся на другие авто. Речь идет о десятках сгоревших машин.

Взрывы были видны из разных районов города.Автомобилисты засняли клубы черного дыма над дорогой.

Также появились кадры, снятые с вертолета.

В аэропорту Болоньи сообщили, что инцидент не повлиял на режим работы.

Напомним, что ранее мы писали, что в предместье Рима взорвался и обвалился жилой дом, есть жертвы.

Как сообщала "Страна", в Италии взорвалась бомба в мусорном баке, ранены четверо прохожих.