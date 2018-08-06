Министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал свое сегодняшнее заявление о планах прекратить пассажирское железнодорожное сообщение с Российской Федерацией, об этом пишут Украинские новости. По его словам, проект соответствующего решения пока не готов - он обсуждается в правительстве на рабочем уровне. Однако, министр надеется, что процесс пройдет быстро и запрет пассажироперевозок может быть введен в скором времени, хотя не исключает, что для этого понадобится решение СНБО.

В частности на вопрос о том, на какой стадии рассмотрения этот вопрос находится сейчас, он ответил "Мы подготовили комплекс мер на действия российской стороны, которые связаны с ситуацией в Азовском море, оккупацией части восточных областей и мы считаем, что закрытие железнодорожного сообщения должно повлиять на это. Но до решения правительства или СНБО мы это не комментируем, поскольку это должно быть утверждено и на правительственном уровне".

Омелян не смог назвать объем пассажиропотока, который может затронуть этот запрет.

"Это будет касаться всех людей, который путешествуют в направлении Российской Федерации, в Москву, в частности, в первую очередь железнодорожным транспортом. У нас есть несколько поездов украинского формирования. По абсолютным цифрам пока не могу вам сказать, но, понятно, что это отразится на отдельных украинских гражданах, которые до сих пор путешествуют в страну-агрессор, - подчеркнул он. - На самом деле, то, что мы видим по ситуации с авиасообщением, когда мы закрыли авиаполеты в РФ и полеты российских самолетов через территорию Украины, пассажиропоток не сократился. Некоторые начали летать через Минск, но число тех, кто летал в Россию, намного сократилась.

Он не стал комментировать реакцию руководства правительства на планы по прекращению пассажирских перевозок в РФ, предложив подождать рассмотрение вопроса на правительственном уровне, однако дату такого рассмотрения они не назвал. Также он уклонился от прямого ответа на вопрос, если ли проект такого решения и прошел ли он согласование в министерствах.

"На рабочем уровне у нас было обсуждение этого вопроса не раз" - рассказал Омелян.

Ранее "Cтрана", сообщала, почему в правительстве вновь заговорили о запрете поездов в Россию.

Мы писали, что Омелян хочет запретить полеты на самолетах, которым больше 20 лет.