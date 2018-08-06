В Запорожье 17-летняя девушка на чужой легковушке врезалась в служебный автомобиль полиции, затем, покинув место ДТП, сбила двоих пешеходов, которые попали в больницу с тяжелыми травмами. Об этом сообщила "Интерфакс-Украина" пресс-офицер патрульной полиции Запорожья Алена Литвинец.

По ее словам, поздно вечером 5 августа в Запорожье на перекрестке улиц Молодежной и Республиканской Daewoo Racer таранил автомобиль патрульной полиции, после чего, уходя от преследования, сбил двух мужчин-пешеходов.

Движение Daewoo Racer было заблокировано другим полицейским автомобилем. Во время задержания водителя выяснилось, что за рулем находилась несовершеннолетняя девушка, не имеющая прав. Также в салоне автомобиля на пассажирском месте находился нетрезвый владелец машины.

"Девушка была напугана. 27-летний мужчина не пояснил, по какой причине передал руль 17 летней несовершеннолетней, но пояснил, что девушка испугалась, растерялась и перепутала педаль газа и тормоза", - рассказала Литвинец.

По данным полиции, двое пострадавших мужчин-пешеходов были госпитализированы в городскую больницу - один с перелом костей таза, второй – с перелом обеих ног.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Ведется следствие.

Ранее "Страна" сообщала, что под Запорожьем в лобовом ДТП погибли трое взрослых, ребенок попал в больницу.

Также мы писали, что два человека погибли в двух ДТП с участием маршруток в Запорожье.