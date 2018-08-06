Украинский активист Александр Костенко, отсидевший в России за избиение беркутовца и вышедший на свободу 3 августа, имеет украинское гражданство. Об этом сообщил Госсекретарь министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мне неизвестно есть ли у него российский паспорт.... Я могу подтвердить официально, что Александр Костенко - гражданин Украины, что также было признано российскими правоохранительными органами", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

По словам Заяца, пенитенциарной службой России был возвращен Костенко его украинский паспорт. Он добавил, что МИД неизвестно, находится ли Костенко в розыске.

Напомним, Костенко в феврале 2015 года задержали в Крыму. Позже его обвинили в нападении на сотрудника "Беркута" во время Евромайдана в Киеве, а также в незаконном хранении оружия. Его приговорили к 4 годам лишения свободы. Отбывал наказание в исправительной колонии в г.Кирово-Чепецк (Кировская область, РФ).

О том, что осужденный в РФ гражданин Украины Костенко вышел на свободу и вместе с украинским консулом едет в Москву, в посольство Украины, сообщила днем 3 августа уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Ранее "Страна" сообщала, что украинец Костенко, который отсидел в России за избиение беркутовца, будет в Киеве под вечер.

Также мы писали о том, что омбудсмен Денисова показала, какое жилье в Киеве предоставят освободившемуся из колонии Костенко.