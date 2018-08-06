В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что за пределами страны осуждены либо задержаны более 10 тысяч украинских граждан, передает "Интерфакс-Украина".

Как заявил госсекретарь МИД Украины Андрей Заяц, по данным на 30 июня, арестованы или отбывают наказание в разных странах мира более 10 тысяч граждан Украины, из них более 6 тысяч – осуждены.

По его словам, приоритетом в деятельности дипведомства является работа с политически мотивированными делами, осужденными к смертной казни или пожизненно отбывающим наказание.

Напомним, что ранее мы писали, как украинские хакеры украли миллиард долларов и насолили Трампу.

Как сообщала "Страна", первого из арестованных украинцев-хакеров уже экстрадировали в США. Трех украинцев подозревают во взломе тысячи компьютерных систем и похищении миллионов номеров кредитных карт клиентов. После этого хакеры продавали эту информацию за выкуп.