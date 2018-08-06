Украинцам угрожает вспышка опасной инфекции – листериоза. Уже заболел очеловек в Украине, а в Европе она могла стать причиной смерти уже 10 человек. Вспышка инфекции возникла из-за замороженной кукурузы, которую поставляли из Венгрии. Вспышки наблюдались в Австрии, Дании, Финляндии, Швеции и Великобритании.

Чем опасен листериоз

Листериоз - это одна из самых тяжелых болезней пищевого происхождения. Его возбудителем является бактерия Listeria monocytogenes. Палочковидная бактерия листерия может содержаться в почве и заражать растения через корневую систему. Носителями листерий могут быть птицы и некоторые другие животные.

Хотя болезнь относительно редкая, она представляет большую проблему в связи с высокой смертностью. Заражение чаще всего происходит через пищу

При листериозе патогенный возбудитель попадает в организм вместе с пищей. С током крови и по лимфатическим сосудам распространяется по организму - попадает в печень, легкие, селезенку, лимфоузлы и нервную систему. В местах скопления листерий образуются листериомы – очаги некроза.

В отличие от многих других бактерий, вызывающих болезни пищевого происхождения, листерия может выживать и размножаться при низких температурах, обычно поддерживаемых в холодильниках. К самым потенциально опасным из-за листериоза продуктам относятся продукты с долгим сроком хранения в холодильнике, продукты, потребляемые без последующей обработки, а также мясная и молочная продукция, готовые салаты, свежие овощи и фрукты.

Как распознать и лечить листериоз

Симптомы листериоза похожи на обычное пищевое отравление. Они включают диарею, повышенную температуру, головную боль мышечные боли, снижение аппетита, увеличение лимфатических узлов. При глазо-железистой форме также проявляется покраснение век, возможны гнойные выделения из глаз. При поражении нервной системы заболевание может протекать в виде энцефалита или менингита.

Листериоз, диагностированный на ранних стадиях, успешно лечится. Для лечения тяжелых симптомов, таких как менингит, используются антибиотики. В случае инфекции во время беременности незамедлительный прием антибиотиков позволяет предотвратить инфицирование плода или новорожденного. При выраженной интоксикации организма больному вводятся солевые растворы.

Очень важно при первых признаках недомогания обратиться к врачу, потому что чем раньше диагностирован листериоз, тем больше шансов на благоприятный исход. Листериоз диагностируется по анализу крови и мазкам со слизистых оболочек.

Как не заразиться

Поскольку основная причина заболевания – это загрязнение продуктов, то необходимо тщательно мыть их, овощи и фрукты обдавать кипятком. Желательно употреблять в пищу только прошедшие тепловую обработку продукты. Также необходимо отдельно хранить сырые продукты от продуктов, подвергшихся тепловой обработке.

На предприятиях по обработке туш животных, мясокомбинатах и птицефабриках необходимо строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм. Также необходим санитарный контроль за продуктами питания, которые попадают на прилавки.

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